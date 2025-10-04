به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دادستان عمومی و انقلاب چمستان گفت بیش از ۱۲ هزار متر از اراضی متصرفی بخش چمستان نور، به وضع سابق بازگشت.

ایمان حسین زاده از تخریب بنا‌های غیر مجاز و اعاده به وضع سابق اراضی زراعی و باغی دو روستا از توابع بخش چمستان استان مازندران با دستور قضایی، خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب چمستان افزود: در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، تخریب ۱۶ بنای نیمه‌کاره و ۵۲ قطعه تفکیکی و دیوارکشی‌شده غیرمجاز به مساحت ۱۲ هزار و ۲۰۰ مترمربع در روستای خطیب‌کلا انجام و همچنین احکام قطعی ماده ۳ برای ۴ واحد بنای غیرمجاز روستای بلویج، با اعاده به وضع سابق، اجرایی شد.

حسین زاده تصریح کرد: بر اساس قانون، هرگونه تغییر غیر مجاز کاربری اراضی کشاورزی و ساخت و ساز در مزارع و باغ‌ها بدون اخذ مجوز از سازمان‌های مرتبط، ممنوع بوده و متخلفان با برخورد جدی قانونی و قضایی مواجه خواهند شد.