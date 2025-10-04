پخش زنده
یادواره ۷ شهید روستای گچی با حضور مسوولان در مسجد روستای گچی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد،در این یادواره شهدا حجت الاسلام وحدانی فر امام جمعه دهدشت گفت: در این دینا ما هر چه داریم به برکت شهدا است و شهدا کسانی بودند که از جان و مال خود گذشتند تا ما در ارامش زندگی کنیم.
کاظمی جو فرماندار شهرستان کهگیلویه هم گفت: شهدا چراغ هدایت ما هستند و وظیفه ما این است که در چنین یادوارههایی شرکت کنیم و ما باید قدردان خانوادههای شهدا باشیم.
روستاد رزمنده و جانباز ۸ سال دفاع مقدسنیز گفت: شهدا به ما راه خوب را نشان دادهاند و ما هر چه داریم از برکت خون شهدا است و ما یاید مدیون خانوادههای شهدا باشیم و در چنین یادوارههایی باید شرکت کنیم.
سعدالله خیزات فرمانده بسیج عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: تا پایان سال چنین یادوارههایی با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در روستاها برگزار میشود و /