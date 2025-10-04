پخش زنده
مدیر کل آموزش و پرورش فارس گفت: هم زمان با سراسر کشور، رویداد بزرگ جشن غنچهها در هزار و ۸۳۰ مرکز پیش دبستانی استان برگزار و زنگ غنچهها نواخته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محسن کلاری در پیش دبستانی فطرت ناحیه سه شیراز، با تبریک آغاز به کار مراکز پیش دبستانی گفت: بیش از ۴۲ هزار نوآموز امروز در مراکز پیش دبستانی حاضر شدند و انتظار میرود والدین با برنامههای مراکز پیش دبستانی که از استانداردهای لازم برخوردار هستند همراهی کنند
کلاری ادامه داد: فعالیت مراکز پیش دبستانی «بازی محور» خواهد بود بنابراین شرایط این مراکز باید به گونهای جذاب باشد که نوآموزان با شوق و ذوق وارد آنها شوند.
وی ادامه داد: مربیان مراکز پیش دبستانی نیز باید مواظب باشند از آنچه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک مشخص کرده، خارج نشوند.
وی گفت: در دوره پیش دبستانی اجازه دهیم کودکان بازی کنند چرا که پس از این دوره وارد مدارس میشوند و آنچه را باید بیاموزند در سالهای بعد فرا میگیرند.
علی کرم زاده؛ رییس اداره تعلیم وتربیت کودک آموزش وپرورش فارس نیز گفت: نزدیک به ۲۴ محتوای آموزشی و پرورشی از سوی سازمان ملی تعلیم وتربیت کودک تایید و به استانها ارسال شده که کودکستانها میتواند یکی از این محتواها را انتخاب کنند و به نوآموزان آموزش دهند
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس نیز گفت: دوران پیش دبستانی زمان آشنایی نوآموزان با محیط تعلیم و تربیت است.
علی خواجه نژادیان افزود: در شیراز ۶ مرکزکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با مراکز پیش دبستانی همکاری میکنند.