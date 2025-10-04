به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ مراسم تشییع این شهید دوران دفاع مقدس با حضور مردم ولایتمدار کرج برگزار شد و در آستان مقدس امامزاده طاهر(ع) به خاک سپرده شد.



جانباز ۷۰ درصد دوران دفاع مقدس، «محمد رضایی»، پس از سال‌ها تحمل جراحت‌های ناشی از جنگ تحمیلی، جمعه ۱۱ مهرماه دعوت حق را لبیک گفت و به جمع شهدا پیوست.

جانباز شهید «محمد رضایی»، متولد سال ۱۳۴۱، سال ۱۳۶۱ در عملیات والفجر مقدماتی

مجروح شد.