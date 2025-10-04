پخش زنده
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه ساری اعلام کرد: سهمیه سوخت تراکتورها بر اساس کارکرد واقعی تخصیص مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه ساری، در اطلاعیهای خطاب به معاونت برنامهریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان، از تغییر شیوه تخصیص سهمیه سوخت بخش کشاورزی خبر داد و گفت: هدف از این تغییر رفع اعتراضات کشاورزان و برقراری عدالت در توزیع سوخت است.
تورج امانی با اشاره به مصوبه مشترک وزارت نفت و وزارت جهاد کشاورزی کشور اعلام کرد: تا نهایی شدن ضریب مصرف ساعتی که بر پایه نتایج میدانی تعیین میشود و همچنین نصب دستگاه پایش بر روی تراکتورها از سوی شرکت بهینهسازی مصرف سوخت، میزان سوخت تخصیصی بهصورت علیالحساب پرداخت خواهد شد.
او ادامه داد:این اقدام در پاسخ به گلایههای کشاورزان از ناعادلانه بودن سهمیههای گذشته انجام میشود.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه ساری گفت: پس از اجرای کامل طرح پایش، هر تراکتور بر اساس میزان کارکرد واقعی خود سوخت کامل دریافت کرده و از هرگونه انحراف و سوءاستفاده جلوگیری خواهد شد.