استاندار کرمان گفت: مسئولان باید با تلاش تمام وقت و خدمت به مردم قدر شناس این مردم باشند.
به گزارش خبر گزاری صداو سیمای مرکز کرمان استاندار کرمان گفت امروزه جامعه با تهدیدات مختلفی مواجه است که باید برای مهار و مقابله با آنها برنامه داشته باشیم
طالبی امروز در نشست شورای پدافند غیرعامل استان با اشاره نقش و اهمیت مردم در دفاع از کشور و نظام جمهوری اسلامی بویژه در جنگ تحمیلی ۱۲روزه و انسجام ملی بوجود آمده خاطر نشان کرد: مسولان باید با تلاش تمام وقت و خدمت به مردم قدر شناس این مردم باشند.
استاندار کرمان بر لزوم هم افزایی و هماهنگی دستگاههای اجرایی در حوزه پدافند غیرعامل تاکید کرد و بیان داشت با یکپارچگی و تعامل بین دستگاهی تاب آوری افزایش و تسلط بر تهدیدات میسر میشود
در این نشست که با ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته برخی دستگاههای اجرایی و امدادرسان استان در خصوص پدافند غیرعامل همراه بود جانشین سازمان پدافند غیر عامل کشور از استان کرمان به عنوان استانی مهم در حوزههای صنعتی معدنی کشاورزی نام برد و گفت با توجه به شرایط این استان و وسعت زیاد آن لزوم توجه بیش از پیش به پدافند غیر عامل مورد تاکید است