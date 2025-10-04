استاندار کرمان گفت: مسئولان باید با تلاش تمام وقت و خدمت به مردم قدر شناس این مردم باشند.

به گزارش خبر گزاری صداو سیمای مرکز کرمان استاندار کرمان گفت امروزه جامعه با تهدیدات مختلفی مواجه است که باید برای مهار و مقابله با آنها برنامه داشته باشیم

طالبی امروز در نشست شورای پدافند غیرعامل استان با اشاره نقش و اهمیت مردم در دفاع از کشور و نظام جمهوری اسلامی بویژه در جنگ تحمیلی ۱۲روزه و انسجام ملی بوجود آمده خاطر نشان کرد: مسولان باید با تلاش تمام وقت و خدمت به مردم قدر شناس این مردم باشند.

استاندار کرمان بر لزوم هم افزایی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در حوزه پدافند غیرعامل تاکید کرد و بیان داشت با یکپارچگی و تعامل بین دستگاهی تاب آوری افزایش و تسلط بر تهدیدات میسر می‌شود

در این نشست که با ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته برخی دستگاه‌های اجرایی و امدادرسان استان در خصوص پدافند غیرعامل همراه بود جانشین سازمان پدافند غیر عامل کشور از استان کرمان به عنوان استانی مهم در حوزه‌های صنعتی معدنی کشاورزی نام برد و گفت با توجه به شرایط این استان و وسعت زیاد آن لزوم توجه بیش از پیش به پدافند غیر عامل مورد تاکید است