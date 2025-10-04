سرمربی تیم فوتبال چادرملو گفت: دیدار مقابل استقلال یکی از بازی‌های مهم ما در لیگ برتر است، اما با وجود فشار روی حریف، بازیکنان جوان چادرملو برای ارائه نمایشی جسورانه به میدان می‌روند.

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سعید اخباری در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر استقلال تهران در هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران، اظهار داشت: در شرایط دشواری مقابل استقلال قرار می‌گیریم. بزرگی و کیفیت این تیم بر کسی پوشیده نیست. استقلال یکی از بهترین تیم‌های لیگ است که از بازیکنان داخلی و خارجی سطح بالا و کادرفنی توانمندی بهره می‌برد. با توجه به فشاری که این روز‌ها روی استقلال وجود دارد، کار ما هم سخت‌تر شده است، اما هر دو تیم شانس دارند با کسب سه امتیاز جایگاه خود را در جدول بهبود بخشند.

سرمربی تیم فوتبال چادرملو یزد با اشاره به انگیزه بالای شاگردانش، گفت: بازیکنان ما جوان، پرتلاش و تشنه‌ی موفقیت هستند و می‌خواهند توانایی‌های خود را در برابر تیمی بزرگ مانند استقلال نشان دهند. اگر کیفیت زمین اجازه دهد، شاهد دیداری تاکتیکی و تماشاگرپسند خواهیم بود.

وی درباره شرایط میزبانی چادرملو، افزود: خیلی علاقه داشتیم این دیدار و بازی مقابل پرسپولیس را در یزد برگزار کنیم، اما ورزشگاه ما هنوز آماده نیست. عملاً در حالی میزبان هستیم که حس مهمان بودن داریم. آمار پاس زیاد هم همیشه نشانه‌ی مالکیت واقعی بازی نیست.

اخباری درباره وضعیت مصدومان تیمش، گفت: ویکتور و محمدحسین فلاح مصدوم هستند و بعید است در دیدار فردا بتوانند ما را همراهی کنند.

سرمربی تیم چادرملو درباره داوری و شرایط لیگ، افزود: در بازی برابر پیکان از اشتباه داوری آسیب دیدیم و امیدوارم فردا شاهد قضاوت منصفانه‌تری باشیم. بیش از ۱۰ سال به‌عنوان دستیار در کنار مربیان مختلف کار کردم تا امروز به جایگاه سرمربیگری برسم. استقلال و ساپینتو تحت فشار هستند، اما یک پیروزی می‌تواند شرایط‌شان را تغییر دهد. ساپینتو و همکارانش مربیانی با شخصیت و حرفه‌ای‌اند.

وی گفت: باشگاه چادرملو تنها چهار سال از تأسیسش می‌گذرد و دو سال است که در لیگ برتر حضور داریم. رویارویی با تیم‌های بزرگی مثل استقلال و پرسپولیس همیشه شرایط خاصی دارد. ما تیمی جوان و باانگیزه داریم و قول می‌دهم چادرملو در این بازی نمایش خوبی ارائه دهد.

اخباری با اشاره به وضعیت لیگ امسال، افزود: در لیگ برتر ایران پس از پنج هفته، تیم‌های صدرنشین حدود ۹ امتیاز دارند، در حالی که در لیگ‌های معتبر جهان میانگین امتیاز بالاتری ثبت می‌شود. متأسفانه زیرساخت‌ها در فوتبال ما کافی نیست و طبیعی است مربیان در چنین شرایطی تمرکز بیشتری روی گل نخوردن داشته باشند. ما نیز در چند هفته اخیر از امتیاز میزبانی محروم بودیم.

سرمربی چادرملو گفت: از تمام دوستان و همکارانم که در دوران نقاهت پس از عمل جراحی کنارم بودند، صمیمانه تشکر می‌کنم.