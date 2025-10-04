بر اثر تصادف پژو ۲۰۷ با کامیون در جاده اقلید_ یاسوج دو نفر جان باختند و یک نفر مصدوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس جمعیت هلال‌احمر اقلید گفت: گزارشی از مرکز اورژانس مبنی‌بر وقوع تصادف بین یک دستگاه خودروی سواری پژو ۲۰۷ و کامیون در کیلومتر ۳۰ جاده اقلید – یاسوج به هلال‌احمر اعلام شد.

هادی مهندسی افزود: پس از دریافت خبر این حادثه نجاتگران هلال‌احمر اقلید با خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند.

مهندسی در ادامه بیان کرد: در این حادثه یک مرد ۵۴ ساله مصدوم و دو نفر شامل یک زن ۴۵ ساله و یک دختر ۱۶ ساله جان خود را از دست دادند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر اقلید در پایان گفت: نجاتگران پس از ارزیابی و ایمن‌سازی صحنه، پیکر جان‌باختگان را از خودرو خارج کردند، مصدوم حادثه برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس و پیکر جان‌باختگان به عوامل انتظامی تحویل داده شدند.