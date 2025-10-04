به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ جشن غنچه‌های البرزی امروز به‌طور متمرکز در سراسر استان البرز برگزار شد. این رویداد شاد و پرانرژی با حضور نوآموزان پیش‌دبستانی استان البرز، فضایی از شور و نشاط را در میان کودکان ایجاد کرد.



در حال حاضر، استان البرز دارای ۱۸ هزار نوآموز پیش‌دبستانی است که تحت پوشش ۷۷۰ مرکز پیش‌دبستانی فعال قرار دارند.

تمام موسسان پیش‌دبستانی باید اطلاعات نوآموزان خود را در سامانه سیدا ثبت کنند تا فرآیندهای آموزشی و نظارتی به‌طور شفاف و دقیق انجام شود. این سامانه به‌عنوان ابزاری کلیدی برای مدیریت داده‌ها و پیگیری وضعیت نوآموزان در مراکز پیش‌دبستانی استان البرز شناخته می‌شود.