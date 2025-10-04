آیین آغاز اجرای طرح قاضی در مدرسه در خراسان جنوبی
اجرای طرح قاضی در مدرسه و زنگ قانون در مدارس استان خراسان جنوبی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: آموزش حقوق در مدارس و حضور قضات در دبیرستانها، زمینهساز تابآوری اجتماعی و ارتقای سواد حقوقی دانشآموزان است
عبدالهی افزود: آیین آغاز اجرای طرح قاضی در مدرسه و زنگ قانون در مدارس استان روز شنبه ۱۲ مهرماه بهطور همزمان در مرکز استان و شهرستانها برگزار شد.
وی گفت: فضای مجازی امروز عرصهای گسترده برای تأثیرگذاری بر ذهن نوجوانان است، اما ما نتوانستهایم فضای مجازی متناسب با سبک زندگی ایرانی و اسلامی طراحی کنیم و این امر موجب شده تا بسیاری از اندیشهها و فرهنگهای بیگانه بر ذهن و روح فرزندان ما اثرگذار شود.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی افزود: اجرای طرح قاضی در مدرسه با هدف ارتقای سواد حقوقی و افزایش تابآوری اجتماعی دانشآموزان آغاز شده است.
عبدالهی افزود: آموزش مفاهیم حقوقی به دانشآموزان آنان را با نحوه صحیح زیستن در خانه و جامعه، شیوه درست مطالبهگری و مهارتهای گفتوگو و حل مسئله آشنا میکند و موجب افزایش قدرت تفکر منطقی، استدلال و تقویت ارتباطات اجتماعی خواهد شد.
وی گفت: ما میخواهیم با آموزش حقوق به دانشآموزان، شیوه صحیح سخن گفتن، مطالبهگری و شناخت حقوق شهروندی را به آنان بیاموزیم تا بتوانند با آگاهی بیشتری در جامعه نقشآفرین باشند.
رئیس کل دادگستری استان افزود: آموزش حقوق به دانشآموزان توانمندی آنان در حل اختلافات و ایجاد صلح و سازش در روابط اجتماعی را افزایش و میزان تابآوری در مواجهه با مسائل را ارتقا میدهد.
حجتالاسلام زارع حسینی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هم گفت: با همکاری قضات شهرستانها بیش از ۶ هزار دانشآموز در ۵۸ مدرسه تحت پوشش طرح قاضی در مدرسه قرار گرفتند و امسال نیز با اهتمام رئیس کل دادگستری و همراهی مدیران آموزش و پرورش، طرح با شتاب بیشتری اجرا خواهد شد.
مرتضوی، مدیرکل آموزش و پرورش استان هم ضمن قدردانی از دادگستری استان در اجرای طرح قاضی در مدرسه، هدف اصلی آن را افزایش سواد حقوقی، پیشگیری از گرایش به بزهکاری، تقویت مهارتهای اجتماعی و ایجاد ارتباط نزدیکتر میان مدارس و دستگاه قضایی عنوان کرد.