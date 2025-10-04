پخش زنده
برنامه تیم وارش مازندران در هفته نخست لیگ دسته یک فوتبال بانوان مشخص شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ برنامه تیم وارش مازندران در هفته نخست مسابقات لیگ دسته یک فوتبال بانوان فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.
بر این اساس تیم وارش مازندران در هفته نخست این مسابقات، روز جمعه ۲۵ مهر در ورزشگاه تختی اهواز باید به مصاف فولاد خوزستان برود.
برنامه مسابقات به شرح زیر است:
جمعه ۲۵ مهر
هتلهای شبستان رشت-شهباز فراز صفه - ساعت ۱۵- ورزشگاه سردار جنگل رشت
نماینده همدان-حسن زاده ارومیه- ساعت ۱۵- ورزشگاه همدان
کوثر فارس-استقلال تهران- ساعت ۱۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام میشود
آراد زاگرس اصفهان _ حافظ شهر راز شیراز- ساعت ۱۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام میشود
فولاد خوزستان- وارش مازندران- ساعت ۱۵- ورزشگاه تختی اهواز
مهرگان پردیس- توکان مهام آیریا- ساعت ۱۵- ورزشگاه کارگران تهران