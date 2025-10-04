پخش زنده
امروز: -
بارشهای استان تنها ۵۳٫۶ میلیمتر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۳ درصد کاهش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقهای یزد گفت: کاهش شدید بارندگیها، برداشت بیش از ظرفیت منابع زیرزمینی و بحرانی شدن دشتهای استان، شرایط آبی یزد را در وضعیتی نگرانکننده ولی قابل مدیریت توصیف کرد.
جواد محجوبی بیان کرد: در سال آبی جاری، میزان بارشهای استان تنها ۵۳٫۶ میلیمتر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۳ درصد کاهش داشته است. این رقم در مقایسه با متوسط بلندمدت بارش در استان، کمتر از ۵۵ درصد را نشان میدهد.
وی با اشاره به برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی افزود: سالانه حدود ۸۲۰ تا ۸۴۰ میلیون مترمکعب آب از چاهها، قنوات و چشمههای استان برداشت میشود که بیش از ۷۸ درصد آن در بخش کشاورزی مصرف میگردد. این میزان برداشت نسبت به ظرفیت تجدیدپذیر آب استان معادل ۱۶۰ درصد است.
مدیرعامل آب منطقهای یزد ادامه داد: هماکنون از مجموع ۱۹ دشت استان، ۱۶ دشت در وضعیت ممنوعه یا ممنوعه بحرانی قرار دارند و سه دشت باقیمانده نیز با آب شور مواجه هستند.
وی بیان کرد: افت مستمر سطح آب زیرزمینی علاوه بر تهدید معیشت کشاورزان، موجب بروز پدیده فرونشست زمین در برخی نقاط استان از جمله دشت یزد – اردکان شده است.
محجوبی با اشاره به اقدامات انجامشده در راستای مدیریت منابع آب استان گفت: اجرای طرح و احیاء و تعادل بخشی و سند سازگاری با کم آبی در استان از جمله اقدامات مهم برای مدیریت بحران آبی در استان بوده است.
وی با تأکید بر لزوم اصلاح الگوی مصرف افزود: تغییر الگوی کشت و استفاده از فناوریهای نوین آبیاری باید در دستور کار جدی کشاورزان و بهرهبرداران قرار گیرد تا فشار بر منابع آب زیرزمینی کاهش یابد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای یزد در پایان با اشاره به اهمیت فرهنگسازی در زمینه صرفهجویی گفت: امروز مدیریت مصرف آب نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی حیاتی است. بقای منابع آبی استان تنها با همکاری مردم، کشاورزان و صنعتگران امکانپذیر خواهد بود.