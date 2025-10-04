پخش زنده
مسئول تسهیلات ادارهکل ورزش و جوانان استان همدان، از پرداخت تسهیلات ویژه به سرمایهگذاران و متقاضیان اجرای طرحهای توسعه زیرساختهای ورزشی با رویکرد سبز و کممصرف خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، پیردهقان افزود: این تسهیلات در راستای سیاستهای دولت و وزارت ورزش و جوانان برای صرفهجویی انرژی، حفاظت از محیطزیست و توسعه پایدار فضاهای ورزشی ارائه میشود.
او تصریح کرد: متقاضیانی که در طرحهای خود از فناوریهای نوین صرفهجویی در انرژی، سامانههای هوشمند مدیریت مصرف، انرژیهای تجدیدپذیر و مصالح سازگار با محیطزیست استفاده کنند، میتوانند از تسهیلات کمبهره و حمایتهای فنی ادارهکل بهرهمند شوند.
مسئول تسهیلات ادارهکل ورزش و جوانان استان همدان گفت: هدف ما تشویق بخش خصوصی به سمت ایجاد زیرساختهای استاندارد، پایدار و کمهزینه در بهرهبرداری است تا ضمن ارتقای کیفیت فضاهای ورزشی، هزینههای نگهداری نیز کاهش یابد.
پیردهقان افزود: همچنین استانهایی که در توسعه زیرساختهای ورزشی سبز پیشرو باشند، بهعنوان پایلوت ملی معرفی و از اعتبارات تشویقی بهرهمند خواهند شد.