فردا ۱۳ مهر
مشهد، میزبان یادواره شهدای نیروی پدافند هوایی ارتش
مشهد، فردا ۱۳ مهر، میزبان یادواره شهدای نیروی پدافند هوایی ارتش است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی،رئیس عقیدتی سیاسی منطقه پدافند هوایی شمال شرق امام رضا (ع) گفت: یادواره شهدای نیروی پدافند هوایی ارتش و شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه، یکشنبه ۱۳ مهر با حضور مسئولان لشکری و کشوری و خانواده معظم شهدا برگزار خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین محمد عدیده اظهار کرد: در این یادواره سردار سرتیپ دوم پاسدار حسینعلی یوسفعلی زاده مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان و همچنین امیر سرتیپ دوم ستاد محمدرضا معصومی فرمانده پدافند هوایی شمال شرق امام رضا (ع) سخنرانی میکند.
وی گفت: عطرافشانی مزار شهیدی گمنام، اجرای سرود مدافعان آسمان و اجرای قطعه ستاره بیدار توسط رضا دشتی از کارکنان وظیفه منطقه پدافند هوایی شمال شرق، رونمایی از کتاب و تجلیل از خانواده معظم شهیدان عرفانیان و صفادل از شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه از دیگر برنامههای این یادواره است.