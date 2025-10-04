مشهد، فردا ۱۳ مهر، میزبان یادواره شهدای نیروی پدافند هوایی ارتش است.

و شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه، یکشنبه ۱۳ مهر با حضور مسئولان لشکری و کشوری و خانواده معظم شهدا برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی،رئیس عقیدتی سیاسی منطقه پدافند هوایی شمال شرق امام رضا (ع) گفت: یادواره شهدای نیروی پدافند هوایی ارتش

حجت الاسلام والمسلمین محمد عدیده اظهار کرد: در این یادواره سردار سرتیپ دوم پاسدار حسینعلی یوسفعلی زاده مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان و همچنین امیر سرتیپ دوم ستاد محمدرضا معصومی فرمانده پدافند هوایی شمال شرق امام رضا (ع) سخنرانی می‌کند.

وی گفت: عطرافشانی مزار شهیدی گمنام، اجرای سرود مدافعان آسمان و اجرای قطعه ستاره بیدار توسط رضا دشتی از کارکنان وظیفه منطقه پدافند هوایی شمال شرق، رونمایی از کتاب و تجلیل از خانواده معظم شهیدان عرفانیان و صفادل از شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه از دیگر برنامه‌های این یادواره است.