سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی ایران به عنوان مرجع ملی کمیته معدن، انرژی و محیط زیست دبیرخانه اکو، در تدوین چشمانداز همکاریهای معدنی منطقه اکو نقش کلیدی ایفا میکند و طرحهای منطقهای مهمی را پیش میبرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، اولین جلسه مجازی کارگروه تدوین برنامه راهبردی پنج ساله همکاریهای معدنی سازمان همکاری اقتصادی اکو (۲۰۲۶-۲۰۳۰) با حضور نمایندگان کشورهای عضو شامل آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان و تاجیکستان، به صورت آنلاین و با مشارکت سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی ایران برگزار شد که به عنوان مرجع ملی و فوکال پوینت کمیته معدن، انرژی و محیط زیست در دبیرخانه اکو نقش محوری در این فرآیند ایفا میکند.
هدف از تدوین این نقشه راه جامع، توسعه پایدار و همکاریهای منطقهای در بخش مواد معدنی در چارچوب چشمانداز ۲۰۳۵ است که شامل طرحهای مهمی مانند تهیه نقشههای پراکندگی مواد معدنی، پایگاه دادههای علوم زمین، نقشههای خطرپذیری زمینلرزه، و هوشمندسازی فرایندهای اکتشاف و بهرهبرداری معدنی با استفاده از طرح تحول دیجیتال میشود.
محورهای اصلی این برنامه شامل توسعه زیرساختهای معدنی مشترک، تدوین سیاستهای هماهنگ زیستمحیطی و معدنی، افزایش تجارت درونمنطقهای، توانمندسازی نیروی انسانی، انتقال فناوریهای نوین و جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی با ارائه مشوقهای منطقهای است.
نمایندگان ایران در این جلسه، بر لزوم همکاری تخصصی و تبادل دانش بین کشورهای عضو برای پیشبرد اهداف مشترک تاکید کردند. این برنامه راهبردی، گامی مهم برای همگرایی منطقهای و استفاده بهینه از ظرفیتهای معدنی اعضای سازمان اکو به شمار میآید.