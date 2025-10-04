ویژه مربیان ورزشی سراسر کشور
برگزاری دوره بصیرت و منش پهلوانی (طرح شهید ابراهیم هادی) در مشهد
دوره بصیرت و منش پهلوانی (طرح شهید ابراهیم هادی) ویژه مربیان ورزشی سراسر کشور در مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، رئیس سازمان بسیج ورزشکاران کشور گفت: این طرح از شهرستانها آغاز شده است و مربیان بعد از شرکت در دورههای بصیرت و منش پهلوانی در سطح شهرستان ها، به استانها میآیند و سپس در سطح ملی شرکت میکنند.
مهدی میرجلیلی افزود: این طرح تلاش میکند با به روز کردن دانش مربیان، آموزهها به ورزشکاران در استانها و شهرستانها منتقل شود تا ورزشکاران و قهرمانان ما به عنوان سفیران انقلاب اسلامی، انقلاب را در سطح بین المللی معرفی کنند.
وی تصریح کرد: سواد رسانهای، مخاطب شناسی، مباحث گفتمان سازی و هویت سازی، مباحث تربیتی و پرورشی براساس سنین مختلف و آنچه که یک مربی در یک کلاس ورزشی با آن سروکار دارد و پاسخ به شبهات در موضوعات مختلف، از سرفصلهای آموزشی این دوره بود.
میرجلیلی گفت: در این دوره ۲۵۰ مربی رزشی آقا و ۲۵۰ مربی ورزشی خانم از سراسر کشور در دوره بصیرت و منش پهلوانی شرکت کردند.
تاکنون بیش از دو هزار نفر از مربیان و ورزشکاران کشور در دورههای بصیرت و منش پهلوانی شرکت کردهاند.