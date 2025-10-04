امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

اولین روز برگزاری جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۲- ۱۶:۱۹
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
بدون تعارف از شهرک موشکی سپاه، روایتی برای نخستین بار از ماجرای دلاوری‌هایی که نشنیده‌اید
بدون تعارف از شهرک موشکی سپاه، روایتی برای نخستین بار از ماجرای دلاوری‌هایی که نشنیده‌اید
۱۴۰۴-۰۷-۱۱
شرکتی با یک هواپیما و چشم انتظار تدبیر
شرکتی با یک هواپیما و چشم انتظار تدبیر
۱۴۰۴-۰۷-۱۱
جریانی برای عادی‌سازی ناهنجاری‌ها
جریانی برای عادی‌سازی ناهنجاری‌ها
۱۴۰۴-۰۷-۱۰
ثبات در بازار لاستیک
ثبات در بازار لاستیک
۱۴۰۴-۰۷-۱۱
خبرهای مرتبط

استقبال دانش آموزان اصفهانی از فیلم های جشنواره کودکان و نوجوانان

داوری همزمان در جشنواره فیلم کودک

اعلام داوران بخش فیلم‌های داستانی بلند جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان

برچسب ها: جشنواره فیلم کودک ، فیلم کودکان و نوجوانان
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 