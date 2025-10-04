به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، یاسر ایزدپناه افزود: این رویداد ورزشی با مشارکت ۲۷۲ تیم و حضور بیش از ۵۵۰۰ فوتبال‌آموز در رده‌های سنی زیر ۱۰ سال، زیر ۱۱ سال و زیر ۱۲ سال آغاز شده است که یک رکورد در فوتبال پایه استان محسوب می‌شود.

وی، هدف اصلی از برگزاری این مسابقات را شناسایی و سرمایه‌گذاری بلندمدت بر روی استعداد‌های نهفته فوتبال شیراز اعلام کرد و افزود: هیأت فوتبال متعهد است که با نظارت دقیق، بهترین‌ها را برای معرفی به سطوح بالاتر فوتبال کشور شناسایی کند.

دبیر هیأت فوتبال شیراز در خصوص زمان‌بندی این مسابقات تصریح کرد: این رویداد به صورت بلندمدت برنامه‌ریزی شده و تا بهمن امسال ادامه خواهد داشت و همه مسابقات روز‌های پنجشنبه و جمعه هر هفته برگزار می‌شود تا خانواده‌ها و کادر فنی فرصت کافی برای همراهی تیم‌ها داشته باشند و خللی در روند تحصیلی فوتبال آموزان ایجاد نشود.