به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان زنجان از آغاز ثبت نام بیست و هشتمین دوره ازدواج دانشجویی در قالب طرح ملی همسفر تا بهشت (سفر مشهد مقدس) در دانشگاه‌های این استان خبر داد.

حجت‌الاسلام علی قره‌داغی با بیان اینکه برای شرکت در بیست و هشتمین دوره ازدواج دانشجویی دانشگاه‌های استان، دانشجو بودن یکی از زوج ها کفایت می کند، افزود: مهلت ثبت تا ۳۰ مهرماه جاری است و محدودیتی در تعداد ثبت نامها وجود ندارد.

وی ادامه داد: زوجینی که تاریخ رسمی عقد آنان در فاصله زمانی یکم فروردین ۱۴۰۳ تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ باشد، مجوز ثبت‌نام در این دوره از ازدواج دانشجویی را دارند.

قره‌داغی گفت: ملاک شرکت در طرح ملی «همسفر تا بهشت» دانشجو بودن حداقل یکی از زوجین در تاریخ رسمی عقد است و دانشجو بودن در زمان ثبت‌نام الزامی نیست.

وی اظهار کرد: در مواردی که هر دو نفر زوجین، دانشجو باشند، لازم است فقط یک از آنها به عنوان داوطلب اصلی در سامانه ثبت‌ نام کند.

رییس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان زنجان اظهار کرد: ثبت نام در طرح ملی «همسفر تا بهشت» صرفا به صورت الکترونیکی است و متقاضیان با مراجعه به درگاه اینترنتی hamsafartabehesht.ir می توانند برای ثبت نام اقدام کنند.

قره داغی با بیان اینکه سال گذشته ۲۲۵ زوج در استان زنجان در ازدواج دانشجویی شرکت داشتند، افزود: امسال اعزام ثبت نام کنندگان ازدواج دانشجویی به مشهد مقدس از استان زنجان، از اول آبان ماه امسال خواهد بود.