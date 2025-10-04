معاون اول رئیس جمهور گفت: دولت، برنامه‌ریزی و طرح جامعی را برای پیشرفت صنعت الکترونیک و میکرو الکترونیک در دستور کار قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد رضا عارف در دیدار با جمعی از استادان رشته الکترونیک با بیان اینکه نقش دانشگاه‌ها در چهار دهه گذشته با وجود مشکلات و گرفتاری‌ها بی‌بدیل بوده است، تأکید کرد: حقوق و دستمزد استادان و استادیاران با توجه به نقش مهم آنان در توسعه علم و فناوری در کشور کافی نیست و دولت، ساماندهی به وضع معیشتی آنان را وظیفه خود می‌داند.

معاون اول رئیس‌ جمهور با توجه به برخی رویکرد‌ها و دیدگاه‌های نادرست درباره رشته‌های فنی ـ مهندسی در توجه صرف به بخشی از قابلیت‌های این رشته‌ها در اوایل دهه ۶۰، گفت: در دهه‌های میانی انقلاب اسلامی به نقش دانشگاه‌ها در توسعه علم و فناوری و برخی رشته‌ها مانند میکروالکترونیک و الکترونیک توجه بیشتری شد.

عارف با بیان اینکه استکبار جهانی و دشمنان به علت شعار‌ها و هویت انقلاب اسلامی و همچنین به خطر افتادن منافع آنان در دنیا در دهه‌های گذشته، با انقلاب اسلامی دشمنی داشته و علیه جمهوری اسلامی ایران توطئه می‌کنند، اظهار داشت: جنگ ۱۲ روزه، دستاورد‌های ارزشمندی برای کشور داشت؛ این جنگ تحمیلی، نبرد علم با علم بود و در بخش‌هایی دست برتر داشتیم که به علم و فناوری، اهمیت داده شد.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: در دنیای امروز، علم و فناوری، به‌ویژه فناوری‌های پیشرفته و هایتک در همه زمینه‌ها حرف اول و آخر را می‌زند.

عارف گفت: با دو قطبی انقلاب اسلامی و تفکر صهیونی که بیانگر حق علیه باطل و مظلوم در برابر ظالم است، رو‌برو هستیم؛ جبهه ظلم، اقدامات خود را علیه جمهوری اسلامی ایران در میدان آغاز کرد که باید آمادگی‌های لازم را در برابر آنان داشته باشیم.

وی با تأکید بر تقویت توانایی‌های کشور در فناوری‌های نرم با توجه به نیروی انسانی تحصیل کرده و جوانان نخبه نسبت به فناوری‌های کلاسیک، بیان کرد: کشور در فناوری‌های هایتک، فعالیت‌های خود را از دهه ۸۰ آغاز کرد که به وضع پایداری رسیدیم و فناوری نانو، نمونه و تجربه موفق این نگاه بود.

معاون اول رئیس جمهور با توجه به اینکه باید در فناوری‌های پیشرفته به هدف‌گذاری جایگاه اول منطقه در سند چشم‌انداز برسیم، تصریح کرد: مزیت کشور، نیروی انسانی و جوانان تحصیل کرده و نه منابع زیرزمینی است، زیرا جنگ امروز و وزن‌کشی‌ کشور‌ها نسبت به یکدیگر در دنیا بر اساس قدرت نرم است. باید جایگاه صنعت الکترونیک و میکرو الکترونیک کشور در این آوردگاه، مشخص شود.

عارف ادامه داد: باید از علم عذرخواهی کنیم، زیرا غلط سیاست‌گذاری کردیم و این نگاه در برخی از اسناد و تهیه نقشه علمی کشور که رویکرد‌های سلیقه‌ای بر آن حاکم بود، گنجانده شد. باید غفلت‌ها از توسعه صنعت الکترونیک جبران شود، زیرا راهی جز این نداریم و شاید در ۵ ماه قبل کسی در کشور، اهمیت رشته الکترونیک و میکرو الکترونیک باوری نداشت، اما پس از جنگ ۱۲ روزه، اهمیت توجه به این رشته بیش از گذشته، مشخص و نمایان شد.

معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: امروز کشور نیاز به تحول و جهشی در تفکر علمی دارد که باید بر روی توسعه فناوری‌های پیشرفته سرمایه‌گذاری کنیم و دانشجویان و نخبگان فعال در این صنعت، درباره وضع معیشتی خود آرامش خاطر داشته باشند.

وی گفت: با توجه به رویکرد‌های رئیس‌ جمهور و دولت چهاردهم درباره علم و فناوری، با مناسب‌ترین وضع برای پیشرفت در این عرصه رو‌برو هستیم.

عارف با تأکید بر اینکه دانشگاهیان باید بیش از گذشته میدان‌داری و پیشتازی کنند، بیان کرد: اولویت دهه ۶۰ تربیت نیروی انسانی بود، اما امروز راهبرد اساسی کشور، فناوری‌های نوین است و دانشگاه‌ها باید با تغییر رویکرد و دیدگاه از آموزش‌های کلاسیک به دانشگاه‌های نسل ۳ و ۴ حرکت کنند تا بتوانیم به نیاز‌های کشور پاسخ دهیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با توجه به برنامه‌ریزی و طرح جامع دولت در توجه و پیشرفت صنعت الکترونیک و میکروالکترونیک، اظهار داشت: صنعت الکترونیک و میکروالکترونیک، یکی از بخش‌های مهمی است که باید برای رفع نیاز‌های راهبردی و همچنین، نیل به هدف‌گذاری‌های سند چشم‌انداز، توجه بیشتری نسبت به گذشته شود.

عارف از استادان رشته الکترونیک خواست در کنار پیگیری برنامه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی، پیشنهادها، راهکار‌ها و ساز و کار‌های لازم در توسعه فناوری‌های الکترونیک و میکروالکترونیک را ارائه کنند.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: باید یک فضای همکاری، همراهی و وفاق در جامعه دانشگاهی کشور شکل گیرد تا با تعامل استادان و دانشجویان از رشته‌های مختلف و با رویکرد میان رشته‌ای، همه تحقیقات دانشگاهی در قالب پاسخگویی به نیاز‌ها و عملگرایی، محقق شود.

وی گفت: بر اساس تجربه نانو، در زمینه هوش مصنوعی به این نتیجه رسیدیم که باید یک ستاد راهبردی بدون دخالت در امور اجرایی و تنها به عنوان یک نهاد حمایت‌کننده محض با تقسیم کار ملی و حضور و توافق همه دانشگاهیان و نخبگان شکل گیرد تا دانشگاه‌ها در زمینه هوش مصنوعی، میدان‌داری کنند و وظیفه دولت، حمایت است. تاکنون در دولت، دو ستاد در زمینه‌های فناوری‌های پیشرفته تشکیل شده است که دبیری این ستاد‌ها به عهده معاون علمی و فناوری رئیس‌ جمهور و ریاست آن‌ها به عهده رئیس‌ جمهور یا معاون اول گذاشته شده است که این نشانه اهمیت و توجه دولت به فناوری‌های پیشرفته است.

عارف با تأکید بر اینکه زمینه جبران عقب‌ماندگی‌ها در فناوری‌های پیشرفته کاملاً آماده و فراهم است، ادامه داد: برنامه‌ریزی دولت در تشکیل ستاد‌های مختلف در حوزه علم و فناوری به گونه‌ای است که با تغییر مدیریتی در کشور، ضربه و آسیبی به این ستاد‌ها وارد نشود و به صورت اصولی و علمی بر روی این مسائل کار کنیم.

معاون اول رئیس‌ جمهور، اهمیت همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در زمینه فناوری‌ها را یادآور شد و گفت: دولت، آماده فراهم کردن زمینه همکاری بخش دانشگاهی کشور در زمینه افزایش ارتباطات علمی با کشور‌های منطقه، از جمله اتحادیه اوراسیا با توجه به اعلام آمادگی این کشورها برای همکاری‌های علمی با جمهوری اسلامی ایران است.

همچنین در این نشست، پس از ارائه گزارشی از وضع جهانی صنعت الکترونیک، بر ضرورت تمرکز بر طرح‌های مطالعاتی و کاربردی این عرصه و فراهم آمدن زمینه فعالیت و امکانات تحقیقاتی، تأکید شد.

در ادامه نیز استادان رشته صنعت الکترونیک برای تهیه یک برنامه منسجم، همراه با اهداف روشن و مدیریت واحد برای تحول اساسی در صنعت الکترونیک در بخش‌های مختلف، نظرات و دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.