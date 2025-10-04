به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی و دادستان مرکز استان بیست و یکمین جلسه شورای معاونین دادگستری آذربایجان روز شنبه ۱۲ مهرماه برگزار شد.

دکتر ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در این جلسه که روسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضایی به صورت ویدیو کنفرانس حضور داشتند با تسلیت رحلت کریمه اهل بیت حضرت معصومه (س) گفت: با توجه به اینکه احکام سمت‌های جدید نزدیک به ۹۰ درصد از همکاران قضایی متقاضی استان که در کمیسیون نقل و انتقالات مطرح شده بود توسط ریاست معظم قوه قضائیه صادر گردیده است از این رو انتظار است روسای دادگستری و دادستان‌ها هماهنگی‌های لازم را برای تسریع در شروع به کار این همکاران انجام دهند.

عتباتی ادامه داد: از قضاتی که حکم سمت جدید آنها صادر شده است انتظار است با انگیزه کار را شروع کنند تا وقفه‌ای در کار مردم ایجاد نشود و به همین دلیل مدیریت دادگستری استان در نظر دارد تودیع و معارفه‌های مدیریتی در حوزه‌های قضایی را در سریعترین زمان ممکن برگزار کند.

مقام ارشد قضایی استان در ادامه به بازرسی‌های دقیق از شعب نیز اشاره کرد و بیان داشت: در بازرسی‌های دقیق و هدفمند از شعب توسط هیئت بازرسی، مدیران قضایی عملکرد‌ها را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می‌دهند از جمله تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و معوق و موجودی‌های نامتعارف و با ارائه نکات آموزشی و ارشادی و تعیین اهداف و زمان برای دستیابی آنان تلاش می‌گردد تا خروجی این بازرسی ها، ارتقاء کمی و کیفی خدمات قضایی به مردم شریف استان باشد.

توجه و اهتمام ویژه به اقناع و اتقان آراء از دیگر تاکیدات عتباتی در این جلسه بود که از معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان خواست با برگزاری جلسات آموزشی کاربردی هم برای قضات و هم کاربران این مهم را در دستور کار خود قرار دهند و در کنار این همکاران باسابقه نیز از انتقال دانش و تجربه خود به قضات جوان غافل نشوند.

گفتنی است در این جلسه پس از ارائه نقطه نظرات و دیدگاه‌های اعضای حاضر و جمع بندی آنها در راستای ارتقاء دستگاه قضایی با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد.