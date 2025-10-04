یک پیروزی و سه شکست برای نمایندگان کشورمان در رقابت‌های جهانی تنیس ساحلی، به ثبت رسید تا ایران در دور بعدی یک نماینده داشته باشد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته دوم مسابقات تنیس ساحلی جهان در شرایطی پیگیری شد که، سامی داوطلب و مهرزاد حدادیان در مسابقه با تیم پرتغال با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رسیدند و جواز حضور در مرحله بعدی این رقابت‌ها را به دست آوردند.

در دیگر بازی امروز، امیرعلی بنده‌نژاد و عرفان جوینده در مسابقه‌ای نزدیک برابر تیم دیگر پرتغال با رنک ۱۸۳ جهان، نتیجه را واگذار کردند و فرهان و شهریار اهرزاد نیز در مسابقه با بازیکنان پرتغال، با رنک ۳۹ جهان شکست را پذیرا شدند.

در بخش دختران نیز یاسمن حیدری و عسل فرهبدنیا برابر تیمی از استرالیا با رنک ۱۷۰ جهان، نتیجه را ۲ بر ۰ واگذار کردند. با این شرایط ایران در مرحله بعدی این مسابقات یک نماینده دارد که در آن سامی داوطلب و مهرزاد حدادیان برای کشورمان به میدان می‌روند.

رقابت‌های جهانی تنیس ساحلی به میزبانی تایلند و با حضور مدعیان جهانی این رشته در حالی برگزار می‌شود که نمایندگان ایران به سرپرستی کسری حجازی در این رویداد به میدان رفته‌اند.