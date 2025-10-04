به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد و بنا بر اعلام روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان اردکان، در جریان گشت و کنترل مناطق کوهستانی رباط پشت بادام، یک متخلف شکار و صید را دستگیر و از وی یک قبضه اسلحه به همراه لاشه یک قطعه کبک کشف و ضبط کردند.

بر اساس قوانین محیط زیست، هرگونه شکار بدون اخذ پروانه، ممنوع بوده و تخلف محسوب می‌شود. لذا، سلاح مکشوفه و لاشه کبک ضبط و پرونده کامل تخلف جهت سیر مراحل قانونی و صدور حکم، تحویل مراجع قضایی شهرستان شد.

شایان ذکر است، سازمان حفاظت محیط زیست تاکنون هیچ‌گونه پروانه شکاری صادر نکرده است. بنابراین، هرگونه اقدام به شکار و صید در استان به منزله تخلف از قوانین بوده و با متخلفین برخورد قاطع قانونی صورت خواهد گرفت.