کشف اسلحه و لاشه کبک از شکارچی متخلف در اردکان
یک متخلف شکار و صید در مناطق کوهستانی رباط پشت بادام دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد
و بنا بر اعلام روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان اردکان، در جریان گشت و کنترل مناطق کوهستانی رباط پشت بادام، یک متخلف شکار و صید را دستگیر و از وی یک قبضه اسلحه به همراه لاشه یک قطعه کبک کشف و ضبط کردند.
بر اساس قوانین محیط زیست، هرگونه شکار بدون اخذ پروانه، ممنوع بوده و تخلف محسوب میشود. لذا، سلاح مکشوفه و لاشه کبک ضبط و پرونده کامل تخلف جهت سیر مراحل قانونی و صدور حکم، تحویل مراجع قضایی شهرستان شد.
شایان ذکر است، سازمان حفاظت محیط زیست تاکنون هیچگونه پروانه شکاری صادر نکرده است. بنابراین، هرگونه اقدام به شکار و صید در استان به منزله تخلف از قوانین بوده و با متخلفین برخورد قاطع قانونی صورت خواهد گرفت.