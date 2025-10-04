۱۱ طرح مهم جاده‌ای در جنوب استان بوشهر اجرایی می‌شود

معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از آغاز و پیگیری اجرای ۱۱ طرح مهم بهسازی و ایمن‌سازی جاده‌ای در شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر به‌صورت مشارکتی خبر داد.