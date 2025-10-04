۱۱ طرح مهم جادهای در جنوب استان بوشهر اجرایی میشود
معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای از آغاز و پیگیری اجرای ۱۱ طرح مهم بهسازی و ایمنسازی جادهای در شهرستانهای جنوبی استان بوشهر بهصورت مشارکتی خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، رضا اکبری در حاشیه سفر وزیر راه و شهرسازی به استان بوشهر و طی بازدید از شهرستانهای دیر، کنگان، جم و عسلویه، اظهار کرد: در این سفر به همراه نماینده مردم شهرستانهای جنوبی این استان در مجلس شورای اسلامی، فرمانداران، بخشداران و شوراهای اسلامی ضمن بازدید از طرحها، نیازها و مطالبات مردم بررسی و از پروژههای اولویتدار منطقه بازدید شد.
وی از آغاز عملیات اجرایی ایمنسازی بزرگراه ۸۵ کیلومتری عسلویه - کنگان در ماه آینده خبر داد و افزود: محور دیر - کنگان (معروف به جاده وفاق)، محور چاه مبارک در عسلویه، محورهای جم - ریز و ریز - دژگاه و محدوده «جاشک» به عنوان یکی از نقاط پرحادثه منطقه از مهمترین طرحهای بازدید شده هستند.
معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای ادامه داد: این طرحها به صورت مشارکتی و با بهرهگیری از منابع سازمان راهداری و حملونقل جادهای، اعتبارات استانی، ظرفیت و مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای پتروشیمی، پالایشگاهها و صنایع منطقه پارس جنوبی، مشارکت وزارت نفت و شرکت برق اجرایی میشوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز عملیات اجرای برخی از این طرحها در آینده نزدیک، یادآور شد: برخی دیگر در مرحله انجام مطالعات بوده و تعدادی نیز هماکنون توسط پیمانکاران در حال اجرا هستند که از آن جمله میتوان به طرح بهسازی پروژه جم - سیراف اشاره کرد.
اکبر با اشاره به بازدیدی که در چهار ماه گذشته از شهرستانهای تنگستان، دشتی و دشتستان انجام شد، اظهار کرد: بخشی از ۲۵ طرح در حال اجرا در این مناطق طی ماههای اخیر به بهرهبرداری رسیده و بقیه نیز با قوت در حال اجرا هستند.
معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای گفت: میکوشیم با استفاده از نمونه مشارکتی، همه طرحهای در حال اجرا را در بازه زمانی امسال و سال آینده به پایان رسانده و مورد بهرهبرداری قرار دهیم.