پنجمین پویش «خرید امن» با هدف ارتقای امنیت خرید‌های اینترنتی و افزایش آگاهی عمومی در این زمینه، آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، رییس پلیس فتا خراسان رضوی، امروز در نشست خبری با اشاره به اهمیت ایجاد امنیت و اعتماد در خرید‌های اینترنتی، گفت: هدف اصلی این پویش، آگاهی‌بخشی به شهروندان برای پیشگیری از کلاهبرداری‌های آنلاین، افزایش حساسیت اجتماعی نسبت به جرایم سایبری و ارتقای سطح دانش عمومی درباره اصول امنیتی در خرید‌های اینترنتی است.

سرهنگ مرتضی حقی شهری افزود: یکی از راهکار‌های مهم پیشگیری از کلاهبرداری، آشنایی مردم با روش‌های شناسایی سایت‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی معتبر بوده و همچنین تشویق کاربران به استفاده از سکو‌های پرداخت امن و درگاه‌های معتبر، از اولویت‌های این پویش است.

وی درباره آموزش روش‌های پرداخت ایمن گفت: استفاده از درگاه‌های پرداخت بانکی معتبر، توجه به نماد اعتماد الکترونیکی و مخفی نگهداشتن اطلاعات کارت بانکی، از مواردی است که باید به آن توجه ویژه شود.

حقی شهری با بیان اینکه ۷۰ درصد جرائم سایبری در حوزه کلاهبرداری است، تاکید کرد: این موارد بیشتر از طریق شبکه‌های اجتماعی خارجی و کلیک بر روی لینک‌های آلوده انجام می‌گیرد.

رییس پلیس فتای خراسان رضوی گفت: در یک سال گذشته شاهد رشد شش درصدی جرائم سایبری در استان بوده و در این بازه زمانی نیز رشد هفت درصدی کشفیات جرائم سایبری را نیز داشته‌ایم.

وی افزود: ۲۳ درصد تخلفات حوزه جرایم سایبری مربوط به سکو‌های فروش آنلاین است، همچنین در یک سال گذشته، جرائم حوزه رمز ارز‌ها با یک شیب افزایشی تند رو‌به‌رو شده است که تا سال آینده در سطح کشوری برای جلوگیری از تخلفات، قوانینی برای این حوزه تصویب خواهد شد.

حقی شهری با بیان اینکه همه تبلیغات فضای مجازی در خصوص وام‌های فوری و خارج از چارچوب بانکی کلاهبری است، به شهروندان توصیه کرد تا حدامکان شماره تماس خود را در اختیار فروشگاه‌های خرید قرار ندهند.

پلیس فتای خراسان رضوی ۱۲ تا ۱۸ مهرماه را به نام پویش «خرید امن» نامگذاری کرده است.