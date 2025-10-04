فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه گفت: ۵ هزار و ۵۰۰ مترمربع زمین ملی در این شهرستان از یک متصرف پس گرفته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سرهنگ رضا شمسائی گفت: با دریافت خبری در خصوص تصرف یک قطعه زمین ملی از سوی فردی سودجو در شهرستان آستانه اشرفیه و تایید صحت موضوع، ماموران آگاهی به همراه کارشناس منابع طبیعی این شهرستان، با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند.

فرمانده شهرستان آستانه اشرفیه از معرفی متهم ۵۵ ساله به مرجع قضائی خبر داد و افزود: بر اساس اعلام کارشناسان، چنین زمینی در این شهرستان با قیمت بیش از یک میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان معامله می‌شود.

وی با بیان اینکه همه آثار تصرف از این زمین جمع آوری شد، گفت: حفاظت از زمین‌های ملی از تصرف و سوء استفاده سودجویان همواره دستور کار پلیس قرار دارد.