نمایندگان ایران در نشست برخط گروه کاری فناوری‌های مکانی کشور‌های بریکس، دستاورد‌های فناورانه و ظرفیت‌های علمی کشور را در حوزه هوش مصنوعی و داده‌های مکانی ارائه دادند و آمادگی خود را برای مشارکت در طرح‌های بین‌المللی اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران با معرفی زیرساخت‌های پیشرفته داده‌های فضایی و ظرفیت‌های فناوری، در نشست گروه کاری فناوری‌های مکانی بریکس، همکاری‌های مشترک را با هدف توسعه پایدار و مدیریت بهتر منابع طبیعی تقویت کرد.

نشست تخصصی گروه کاری فناوری‌های مکانی کشور‌های بریکس، به میزبانی مرکز تحول و پیشرفت ریاست جمهوری ایران به صورت آنلاین برگزار شد که نمایندگان ایران از جمله فرنوش فرجندی، سرپرست دفتر ژئومتیکس، و رضا قاسمی، سرپرست پایگاه ملی داده‌های علوم زمین، در آن حاضر بودند و دستاورد‌های کشور را در حوزه هوش مصنوعی، داده‌های مکانی و اکتشافات معدنی تشریح کردند.

ایران با معرفی زیرساخت‌های پیشرفته داده‌های فضایی و ظرفیت‌های معدنی خود، آمادگی کامل برای مشارکت در طرحهای بین‌المللی، تشکیل کنسرسیوم‌های تخصصی هوش مصنوعی و ایجاد پایگاه‌های داده مکانی مشترک را اعلام کرد. این نشست نشان‌دهنده رویکرد راهبردی ایران در تقویت حکمرانی داده‌ها و توسعه فناوری‌های مکانی است که با همکاری کشور‌های بریکس شامل روسیه، چین، هند، برزیل، اندونزی و آفریقای جنوبی می‌تواند به بهبود مدیریت بحران، توسعه پایدار و برنامه‌ریزی‌های آتی در منطقه کمک شایانی کند.

سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین سنجش از دور، نقشه‌برداری و تحلیل داده‌های علوم زمین، به عنوان قطب اصلی اجرای طرحهای معدنی داده‌محور در منطقه، به طور مستمر در حال توسعه زیرساخت‌های فناورانه و ارتقای ظرفیت‌های علمی برای افزایش توان رقابتی کشور در عرصه بین‌المللی است.