نخستین جشنواره «شادبوم» با هدف ارائه خدمات به خانواده‌ها و آشنایی آنها با صنایع فرهنگی ایرانی از ۲۴ مهرماه در مصلی تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، اولین جشنواره «شادبوم» با حضور جمعی از فعالان صنایع فرهنگی به همت بنیاد فرهنگی خاتم‌الاوصیا (عج) همزمان با هفته ملی کودک در مصلی تهران برگزار می‌شود.

در این جشنواره که کار خود را از ۲۴ مهرماه آغاز می‌کند، تولیدکنندگانی در حوزه‌های هنر، رسانه، پوشاک، اسباب‌بازی، نوشت‌فزار و نشر حضور دارند و به عرضه محصولات خود می‌پردازند.

این جشنواره ضمن ارائه امکان خرید محصولات ایرانی برای خانواده‌ها، تلاش دارد با ایجاد فضایی شاد و مفرح به همراه وسایل بازی و سرگرمی، خانواده‌ها را با صنایع خلاق ایرانی آشنا کند.

علاقه‌مندان برای شرکت در این جشنواره می‌توانند از ۲۴ مهرماه لغایت دوم آبان‌ماه از ساعت ۱۶ الی ۲۲ به مصلی تهران مراجعه کنند.