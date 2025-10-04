شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران مستقر در کرج با ثبت پنج رکورد ملی و بین‌المللی و بومی‌سازی دانش فنی و ساخت داخل تجهیزات حساس نیروگاهی به عنوان موفق‌ترین مجموعه صنعت برق کشور شناخته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ روابط عمومی شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران مستقر در استان البرز اعلام کرد: شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران در پشتیبانی فنی ومهندسی از پیک مصرف برق ۱۴۰۴ موفق عمل کرد و لوح سپاس امسال به این شرکت تعلق گرفت.

شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران در تعمیر اساسی واحد نیروگاهی رودبار استان لرستان موفق عمل کرد و با مدیریت هوشمند ۸۰ طرح تعمیراتی در ۲۱ استان، پنج رکورد ملی و بین‌المللی و بومی‌سازی دانش فنی و ساخت داخل تجهیزات حساس نیروگاهی طی ماه‌های گذشته در کارنامه خود ثبت کرد.

ازجمله رکورد‌های شکسته شده توسط این شرکت می‌توان به تعمیرات ترانسفورماتور ۲۰۰ مگاولت‌آمپری در کمترین زمان، ثبت زمانی دمونتاژ روتور توربین ۳۲۰ مگاواتی، ثبت رکورد بهسازی وتعمیرات اساسی روتور ژنراتور و تعمیرات اساسی یک واحد گازی کلاس F در کمترین زمان ممکن برای اولین بار در تاریخ صنعت نیروگاهی توسط مجموعه متخصص این شرکت اشاره کرد.

تلاش جمعی متخصصان شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران نمادی از توانمندی دانش ایرانی در عرصه تعمیرات وفناوری‌های نیروگاهی کشور است.