به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، ایوب رضایی گفت: در مرحله شهرستانی و منطقه ای ۱۰۰۰ اثر به دبیرخانه این جشنواره در استان ارسال شد که از میان آنها ۱۳۰ اثر به مرحله کشوری راه پیدا کرد.

وی گفت: پس از بررسی دبیرخانه کشوری مستقر در شهرستانهای استان تهران اثر امیرمحمد رستمی هنرجوی هنرستان هنرهای زیبا یاسوج به عنوان منتخب کشوری برگزیده شد .

رضایی دستیابی به این رتبه ملی را نشان‌دهنده استعداد درخشان، پشتکار مثال‌زدنی و تلاش بی‌وقفه فرزندان این مرز و بوم در عرصه‌های فرهنگی و هنری دانست و ابراز امیدواری کرد این موفقیت انگیزه‌ای برای سایر نوجوانان و جوانان باشد تا با اعتماد به نفس و تلاش، مسیر رشد و تعالی خود را در حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری دنبال کنند.