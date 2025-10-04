کسب رتبه دوم کشوری توسط دانشآموز استان درجشنواره فرهنگی و هنری فردا
مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد ازکسب رتبه دوم کشوری توسط امیرمحمد رستمی، درجشنواره کشوری فرهنگی و هنری فردا خبر داد.
وی گفت: پس از بررسی دبیرخانه کشوری مستقر در شهرستانهای استان تهران اثر امیرمحمد رستمی هنرجوی هنرستان هنرهای زیبا یاسوج به عنوان منتخب کشوری برگزیده شد .
رضایی دستیابی به این رتبه ملی را نشاندهنده استعداد درخشان، پشتکار مثالزدنی و تلاش بیوقفه فرزندان این مرز و بوم در عرصههای فرهنگی و هنری دانست و ابراز امیدواری کرد این موفقیت انگیزهای برای سایر نوجوانان و جوانان باشد تا با اعتماد به نفس و تلاش، مسیر رشد و تعالی خود را در حوزههای مختلف فرهنگی و هنری دنبال کنند.