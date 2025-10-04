پخش زنده
پویانمایی «دهسالگی» ساخته فاطمه جعفری به بخش مسابقه دوازدهمین جشنواره بینالمللی فیلم کودک و نوجوان «زیرو پلاس» روسیه راه پیدا کرد و در روز نخست این رویداد به نمایش درمیآید.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، این حضور، گامی دیگر در مسیر موفقیتهای جهانی این اثر از تولیدات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در حوزه فیلمهای کوتاه انیمیشن است.
جشنواره «زیرو پلاس» بهعنوان یکی از رویدادهای معتبر سینمایی ویژه کودکان و خانوادهها در روسیه، با هدف ترویج فیلمهای پُرمحتوا و خلاقانه، به پرورش جهانبینی کودکان و نوجوانان کمک میکند.
این جشنواره با تأکید بر ارزشهای انسانی مانند خانواده، دوستی، مهربانی و احترام به طبیعت، فضایی امیدبخش برای مخاطبان خود فراهم میآورد.
در این دوره از جشنواره، بیش از ۲۰۰ فیلم از ۳۰ کشور در بخشهای مختلف شامل فیلمهای بلند، کوتاه، انیمیشن، مستند و علمی اکران میشود که بسیاری از آنها برای اولینبار در روسیه به نمایش درمیآیند.
پویانمایی ۱۸ دقیقهای «دهسالگی»، داستان پدر و پسری را روایت میکند که در کلبهای دورافتاده در جنگلی انبوه زندگی میکنند. پدر که شکارچی است، روزی صیدی زنده برای سرگرمی پسرش میآورد، اما این صید، تغییری بزرگ در زندگی پسر ایجاد میکند.
این انیمیشن پیشتر در جشنوارههای متعدد داخلی و بینالمللی درخشیده و جوایزی از جمله جایزه بهترین فیلم بخش سینوست جشنواره پرازمتیک روسیه، جایزه ویژه انیمیشن جشنواره انیفست رزافا آلبانی، بهترین پویانمایی جشنواره فیلم کوتاه تهران، پروانه زرین جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان، جایزه سوم جشنواره گلد کوین کنستانتین صربستان و تندیس بهترین فضاسازی جشنواره پویانمایی تهران را کسب کرده است.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سال ۱۴۰۰ نیز با فیلم «اقیانوس پشت پنجره» به کارگردانی بابک نبیزاده، جایزه بزرگ هشتمین دوره جشنواره «زیرو پلاس» را به دست آورده بود. دوازدهمین جشنواره بینالمللی «زیرو پلاس» از ۱۳ تا ۲۰ مهر ۱۴۰۴ (۵ تا ۱۲ اکتبر ۲۰۲۵) در شهر تیومن روسیه برگزار میشود.