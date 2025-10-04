پخش زنده
رئیس اداره پیمان و رسیدگی ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی از برگزاری ۱۶۰ مناقصه در ششماهه نخست سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ علیرضا اشرفزاده اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری ۱۶۰ مناقصه برگزار شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۳۰ درصدی را نشان میدهد.
وی افزود: از این تعداد، ۷۳ مناقصه به عقد قرارداد منجر شده که نسبت به سال گذشته ۱۶ درصد رشد داشته است. ارزش مالی این قراردادها نیز بیش از ۲۴ هزار میلیارد ریال برآورد میشود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشدی چشمگیر و معادل ۴۴۲ درصد داشته است.
اشرفزاده همچنین به استعلامات انجامشده در این بازه زمانی اشاره کرد و گفت: در ششماهه نخست امسال ۸۶ مورد استعلام برگزار شده که ۳۶ مورد آن به قرارداد منجر شده است. ارزش این قراردادها در مجموع ۶۰۰ میلیارد ریال بوده و نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش یافته است.
رئیس اداره پیمان و رسیدگی ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی ادامه داد: طی این مدت ۱۰۳ مورد تحویل موقت، ۶۶ مورد تحویل قطعی و ۱۰۴ مورد رسیدگی به صورتوضعیت انجام شده که بهترتیب رشد ۲۴۰ درصدی، ۷۸ درصدی و ۵۴ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد.