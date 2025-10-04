به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ حمیدرضا مصطفایی گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی در شهرستان کازرون، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

او بیان کرد: در این راستا، ماموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی سارق حرفه‌ای سابقه‌دار را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی وی را دستگیر کردند.

سرهنگ مصطفایی افزود: متهم در بازجویی به ۱۳ فقره سرقت از اماکن خصوصی در این شهرستان اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.