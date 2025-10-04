کشف ۳۸۵ ماینر قاچاق از انبار یک کارخانه
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف ۳۸۵ دستگاه ماینر قاچاق از انبار یک کارخانه تولید لوازم خانگی خبر داد و گفت: این تعداد ماینر به طور متوسط برق ۱۲۰۰ خانواده را به خود اختصاص میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، سردار حسین رحیمی با اشاره به اینکه مقابله با ماینرهای قاچاق در حقیقت در راستای حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از ایجاد خلل در زندگی مردم میباشد چرا که با قطع شدن برق زندگی مردم دچار مشکلات متعدد میشود، بیان کرد: به طور ساده میتوان عنوان داشت که وجود ماینرها میتواند موجبات افزایش بار شبکه، کاهش پایداری برق، فرسودگی تجهیزات و افزایش هزینه تولید برق و بسیاری از مشکلات دیگر شود که همه اینها ما را بر آن میدارد که با این پدیده ناهنجار مقابله جدی داشته باشیم.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه در همین راستا در نظارتهای انجام شده بر انبارهای عمومی کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی موفق به کشف تعداد ۳۸۵ دستگاه ماینر از انبار یک کارخانه تولید لوازم خانگی شدند، عنوان کرد: به طور میانگین این تعداد ماینر به اندازه مصرف روزانه ۱۲۰۰ خانواده متوسط ایرانی برق مصرف میکرد که این مطلب میتواند موجبات ناترازی برق را تشدید کند.
سردار رحیمی با اشاره به اینکه با حضور نمایندگان وزارت صمت، اداره تعزیرات حکومتی، مرجع قضایی و اتاق اصناف این انبار پلمب شد، گفت: در این خصوص پرونده تشکیل و موضوع برای شناسایی عاملان اصلی این پرونده ادامه دارد.