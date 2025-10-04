به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سینما کمپ؛ رویکرد جدیدی در حوزه تماشای فیلم است؛ اکران فیلم در دل طبیعت و فضای باز، فرصتی که به واسطه این نوع سینما در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد.



اما تبلیغات منتشر شده در فضای مجازی حکایت از این دارد که با برخی بی ملاحظگی ها سینما کمپ‌ها در حال پیمودن مسیر دیگری هستند؛ دورهمی های مختلط شبانه همراه با سرو غذاها و نوشیدنی ها خاص!



موضوعی که نگرانی و دغدغه شهروندان اراکی را هم به همراه داشته است.



نمایش فیلم با هر عنوانی اعم از سینما کمپ، سیار یا ثابت مستلزم طی مراحل قانونی و دریافت مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.



در پیگیری ها مشخص شد که برخی بدون دریافت مجوز اقدام به راه‌اندازی سینما کمپ کرده اند.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی گفت: برخی از هنرمندان و افراد بدون داشتن مجوز اقدام به راه‌اندازی سینما کمپ کرده‌اند.



ایزدی اعلام کرد: به پلیس اماکن و نیروی انتظامی اعلام کرده‌ایم که چنانچه افراد قصد راه اندازی سینما کمپ را دارند می بایست مجوز مربوطه را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کنند.



شهروندان فعالیت‌های این گونه را با نظارت ها و مجوزها و حفظ شئونات و سلامت جامعه می خواهند.



تبلیغ و اجرای چنین برنامه های فاقد مجوز و ضد فرهنگی از سوی عده ای که به دنبال کسب سود هستند بایستی این زنگ خطر را برای مسئولین به صدا درآورد که عادی سازی و گسترش چنین کسب و کارهایی با نام فرهنگ چه ضربه سهمگینی به جامعه می زند.



نهادهای نظارتی از جمله پلیس نظارت بر اماکن عمومی بایستی نسبت به این تخلف واکنش نشان داده و از استمرار آن جلوگیری کنند.