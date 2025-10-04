پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان مُهر گفت: خودروهای حامل ۳۵ راس گوسفند قاچاق به ارزش حدود ۵ میلیارد ریال در این شهرستان توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ نصرالله دهقان گفت: در راستای طرح برخورد با قاچاق کالا و احشام، ماموران انتظامی مهر هنگام گشتزنی در جادههای اصلی به ۲ خودرو سواری مشکوک شدند و آنها را برای بررسی بیشتر توقیف کردند.
او افزود: در بازرسی از این خودروها در مجموع ۳۵ راس گوسفند بدون مجوز قانونی کشف شد.
فرمانده انتظامی مهر ادامه داد: کارشناسان ارزش احشام کشف شده را ۴ میلیارد و ۸۷۰ میلیون ریال برآورد کردند و رانندگان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.