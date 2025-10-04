پخش زنده
فرمانده انتظامی استان البرز گفت: در نیمه نخست امسال در ۲۶ مرحله اجرای طرح، ۲۷ باند کلاهبرداری اینترنتی، اسکیمر و فیشینگ منهدم شده و ۴۳۴ نفر از مجرمان این حوزه دستگیر شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ سردار حمید هداوند در نشست خبری با اصحاب رسانه استان که به مناسبت گرامیداشت هفته انتظامی برگزار شد، با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و همراهی اصحاب رسانه با پلیس در این ایام، گفت: امنیت داخلی وظیفه نیروهای انتظامی است و ما موظفیم با هوشیاری و اقدامات پیشگیرانه، آرامش شهروندان را حفظ کنیم تا رزمندگان ما بتوانند با تمرکز کامل به مقابله با دشمن بپردازند.
وی گفت: در این مدت، حدود ۱۹ هزار و ۵۷۱ تماس مردمی با سامانه ۱۱۰ برقرار شده که از این تعداد، سه هزار و ۴۰۰ مورد قابلیت پیگیری و اقدام داشتهاند.
وی گفت: در چند ماه اخیر، شاهد کاهش ۱۸ درصدی سرقتها بودهایم و در طول دو سال گذشته نیز این رقم به ۲۳ درصد رسیده است.
سردار هداوند افزود: کشفیات مواد مخدر نیز با افزایش چشمگیر ۳۸ درصدی مواجه بوده و از انهدام ۱۱ باند مواد مخدر و دستگیری بیش از سه هزار نفر قاچاقچی و توزیعکننده خبر داد و افزود: بیش از شش هزار معتاد متجاهر در این مدت توسط پلیس دستگیر و برای ترک اعتیاد به مراکز بازپروری معرفی شدهاند.
این مقام ارشد انتظامی در ادامه به اقدامات حوزه جرایم فضای مجازی اشاره کرد و افزود: در ۲۶ مرحله اجرای طرح، ۲۷ باند کلاهبرداری اینترنتی، اسکیمر و فیشینگ منهدم شده و ۴۳۴ نفر از مجرمان این حوزه دستگیر شدهاند این افراد مقادیر قابل توجهی پول از مردم کلاهبرداری کردهاند که بخش زیادی از آن بازگردانده شده است.
سردار هداوند در بخش مربوط به پلیس راهنمایی و رانندگی اعلام کرد: در شش ماه نخست امسال، بیش از ۷۹۲ هزار مورد برخورد با تخلفات حادثهساز انجام شده که این اقدامات موجب کاهش ۵۲ درصدی تصادفات شده است. همچنین بیش از ۲۲۱ هزار خدمت به مردم ارائه شده و حدود ۷۵۳ خودرو که به طور متقلبانه اقدام به رانندگی میکردند، متوقف شدهاند.
وی افزود: سامانه ۱۱۰ و ۱۹۷ به صورت شبانهروزی پاسخگوی نیازهای مردم است و در این مدت بیش از یک میلیون تماس مردمی دریافت شده است که نیروهای انتظامی در کمتر از ۸ دقیقه به محل جرم یا حادثه رسیدهاند.
وی از ارائه بیش از ۱۵ هزار مورد خدمات مشاورهای رایگان در زمینه اختلافات خانوادگی و مشکلات انتظامی و حقوقی خبر داد و تأکید کرد: این خدمات باعث کاهش حجم پروندههای قضایی شده است.