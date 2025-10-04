به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ صادق سلیمی گفت: در پی وصول خبری مبنی بر وقوع یک فقره واژگونی خودرو در جاده اصلی شیراز-سپیدان به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، بلافاصله عوامل پلیس راه به همراه عوامل امدادی برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

او ادامه داد: پس از حضور ، ماموران مشاهده شد که یک خودرو شاهین با سه سرنشین از جاده خارج و واژگون شده است.

رئیس پلیس‌راه شمال استان با بیان اینکه یکی از سرنشینان خودرو به دلیل شدت صدمات وارده جان باخته و ۲ نفر دیگر مصدوم شده بود، بیان کرد: علت این حادثه ز سوی کارشناس تصادفات، نداشتن توجه به جلو از سوی راننده اعلام شده است.