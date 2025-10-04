پخش زنده
متخصص و جراح قلب و عروق و عضو هیئت علمی در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، با اشاره به علائم بیماریهای قلبی، ریسکفاکتورها، نقش تغذیه، فعالیت بدنی و خطر مصرف خودسرانه داروها، بر لزوم مراجعه به پزشک برای تشخیص و درمان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، دکتر کیوان سبحانیان، متخصص و جراح قلب و عروق و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: ضربان قلب طبیعی بین ۶۰ تا ۱۰۰ بار در دقیقه است، اما فقط تعداد مهم نیست بلکه باید ریتم قلب را نیز در نظر داشت، چراکه منظم یا نامنظم بودن اهمیت بیشتری دارد.وی افزود: فردی که دچار آریتمی است ممکن است علائمی مانند احساس خالی شدن زیر پا یا تند شدن ضربان داشته باشد.
این احساس عمومی است، اما اینکه چه نوع آریتمی وجود دارد باید با نوار قلب ثبت و تأیید شود، زیرا آریتمیها انواع مختلفی دارند و درمانهای متفاوتی نیاز دارند.دکتر سبحانیان تاکید کرد: اگر افراد دچار تپش قلب مکرر روزانه و طولانیمدت همراه با سایر علائم باشند، باید حتما بررسی شوند و علت شناسایی شود، چراکه بیماریهای متعددی میتواند موجب تپش قلب شود و بیماریهای قلبی یکی از آن هاست.
این متخصص قلب و عروق در ادامه به مصرف خودسرانه دارو اشاره کرد و گفت: داروهای قلبی باید حتما با تجویز پزشک مصرف شوند و پس از بررسیهای پاراکلینیکی، نوار قلب، آزمایشهای خاص و اکو تجویز شوند.این عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به محدودیتهای فعالیت بدنی در بیماران قلبی گفت: فردی که بیماری قلبی ندارد برای پیشگیری بهتر است فعالیت ورزشی منظم روزانه داشته باشد و سبک زندگی سالم انتخاب کند.
اما بیمارانی که دچار مشکل عروق کرونر هستند باید با توصیه پزشک فعالیت کنند، چراکه شرایط هر بیمار متفاوت است و تصمیمگیری باید متناسب با وضعیت بالینی و آزمایشهای پاراکلینیکی توسط پزشک معالج انجام شود.دکتر سبحانیان درباره رژیم غذایی مناسب توضیح داد: بهترین تغذیه برای پیشگیری و مبتلایان، رژیم کمچرب و کمنمک است.
رژیمهایی که کالری بالا، کربوهیدرات زیاد، غذاهای چاقکننده و فستفود دارند توصیه نمیشود.وی اشاره کرد: شایعترین علامتها درد قفسه سینه، تنگی نفس، درد هنگام فعالیت، انتشار درد به اندام فوقانی سمت چپ و فک و گاهی تپش قلب است. همچنین برخی بیماران تعریق و تنگی نفس فعالیتی دارند.این جراح قلب و عروق درباره ریسکفاکتورهای مهم بیماریهای قلبی توضیح داد: چاقی، مصرف دخانیات، بیماریهای زمینهای مانند دیابت و فشار خون، سابقه خانوادگی، زندگی کمتحرک و اضافه وزن از عوامل اصلی بروز بیماریهای قلبی هستند.