به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه دیدار‌های گروه D مرحله مقدماتی فوتبال زیر ۱۷ سال جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۵ که با حضور تیم‌های ایران، هند، فلسطین، چین تایپه و لبنان، یک تا ۹ آذر در ورزشگاه «آره‌نا» احمد آباد هند برگزار می شود، به شرح زیر اعلام شد؛

شنبه اول آذر

لبنان_ چین تایپه؛ ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی (۱۴:۳۰ به وقت تهران)

فلسطین_ هند؛ ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی (۱۷:۳۰ به وقت تهران)

دوشنبه ۳ آذر

چین تایپه_ ایران؛ ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی (۱۴:۳۰ به وقت تهران)

لبنان_ فلسطین؛ ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی (۱۷:۳۰ به وقت تهران)

چهارشنبه ۵ آذر

ایران_ لبنان؛ ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی (۱۴:۳۰ به وقت تهران)

هند_ چین تایپه؛ ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی (۱۷:۳۰ به وقت تهران)

جمعه ۷ آذر

فلسطین_ ایران؛ ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی (۱۴:۳۰ به وقت تهران)

هند_ لبنان؛ ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی (۱۷:۳۰ به وقت تهران)

یکشنبه ۹ آذر

چین تایپه_ فلسطین؛ ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی (۱۴:۳۰ به وقت تهران)

ایران_ هند؛ ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی (۱۷:۳۰ به وقت تهران)