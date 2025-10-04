پخش زنده
زمان دیدارهای تیم فوتبال نوجوانان کشورمان در گروه D مرحله مقدماتی جام ملتهای زیر ۱۷ سال آسیا مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه دیدارهای گروه D مرحله مقدماتی فوتبال زیر ۱۷ سال جام ملتهای آسیا ۲۰۲۵ که با حضور تیمهای ایران، هند، فلسطین، چین تایپه و لبنان، یک تا ۹ آذر در ورزشگاه «آرهنا» احمد آباد هند برگزار می شود، به شرح زیر اعلام شد؛
شنبه اول آذر
لبنان_ چین تایپه؛ ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی (۱۴:۳۰ به وقت تهران)
فلسطین_ هند؛ ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی (۱۷:۳۰ به وقت تهران)
دوشنبه ۳ آذر
چین تایپه_ ایران؛ ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی (۱۴:۳۰ به وقت تهران)
لبنان_ فلسطین؛ ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی (۱۷:۳۰ به وقت تهران)
چهارشنبه ۵ آذر
ایران_ لبنان؛ ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی (۱۴:۳۰ به وقت تهران)
هند_ چین تایپه؛ ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی (۱۷:۳۰ به وقت تهران)
جمعه ۷ آذر
فلسطین_ ایران؛ ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی (۱۴:۳۰ به وقت تهران)
هند_ لبنان؛ ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی (۱۷:۳۰ به وقت تهران)
یکشنبه ۹ آذر
چین تایپه_ فلسطین؛ ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی (۱۴:۳۰ به وقت تهران)
ایران_ هند؛ ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی (۱۷:۳۰ به وقت تهران)