ایستادگی مهدیه اسفندیاری الگو دختران مسلمان ایرانی است
دکتری علوم قرآن و حدیث استان البرز با اشاره به اهمیت و ضرورت ورود دستگاه دیپلماسی ایران برای آزادی مهدیه اسفندیاری گفت: ایستادگی و مقاومت مهدیه اسفندیاری در کشوری که به اصطلاح مهد آزادی است زبان زد و الگوی دختران مسلمان ایرانی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛
خلخالی با حضور در سیمای البرز، برنامه نگاه مردم گفت: موضوع آزارجنسی در فرانسه بسیار بالا است و یکی از موارد آزارجنسی در این کشور مطرح شده است؛ در بحث دیپلماسی و قضاوت به صرف گفتمان آزادی و حقوق بانوان مطرح میشود ولی در عمل واقعیت ندارد.
دکتری علوم قرآن و حدیث در برنامه سیمای البرز افزود: ضرورت ورود دستگاه دیپلماسی ایران با جدیت نسبت به مسئله آزادی مهدیه اسفندیاری اهمیت اساسی دارد.
وی گفت: آزادی در کشور فرانسه با اقدام ناعادلانه در خصوص مهدیه اسفندیاری زیر سوال رفت و تناقض ادعای حقوقی این کشور را نشان داد.
دکتری علوم قرآن و حدیث استان البرز گفت: ایستادگی و مقاومت مهدیه اسفندیاری در کشوری که به اصطلاح مهد آزادی است زبان زد و الگوی دختران مسلمان ایرانی است.