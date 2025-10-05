ایستادگی مهدیه اسفندیاری الگو دختران مسلمان ایرانی است

دکتری علوم قرآن و حدیث استان البرز با اشاره به اهمیت و ضرورت ورود دستگاه دیپلماسی ایران برای آزادی مهدیه اسفندیاری گفت: ایستادگی و مقاومت مهدیه اسفندیاری در کشوری که به اصطلاح مهد آزادی است زبان زد و الگوی دختران مسلمان ایرانی است.