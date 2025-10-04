به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، به مناسبت هفته گرامی داشت نیروی انتظامی و با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطر شهیدان طلبه و جهادگر شهرستان بیضا مراسمی در مسجد حضرت فاطمه زهرا دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان بیضا برگزار شد.

جمعی از خانواده‌های شهدا به ویژه شهدای مدافع امنیت، جانبازان، ایثارگران، پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت و رزمندگان دوران دفاع مقدس در این مراسم که به همت هیات رزمندگان اسلام شهرستان بیضاء برگزار شد، حضور داشتند.