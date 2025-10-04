پخش زنده
یاد و خاطره شهدای مدافع امنیت و مدافع حرم شهرستان بیضا گرامی داشته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، به مناسبت هفته گرامی داشت نیروی انتظامی و با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطر شهیدان طلبه و جهادگر شهرستان بیضا مراسمی در مسجد حضرت فاطمه زهرا دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان بیضا برگزار شد.
جمعی از خانوادههای شهدا به ویژه شهدای مدافع امنیت، جانبازان، ایثارگران، پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت و رزمندگان دوران دفاع مقدس در این مراسم که به همت هیات رزمندگان اسلام شهرستان بیضاء برگزار شد، حضور داشتند.