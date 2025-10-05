به زودی عملیات ساخت بیمارستان مهستان آغاز میشود
رییس دانشگاه علوم پزشکی البرز از آماده سازی محل ساخت اولین بیمارستان شهر جدید مهستان به ظرفیت ۱۰۰ تخت خبر داد و گفت: به زودی عملیات ساخت بیمارستان مهستان آغاز میشود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛
شهرام صیادی گفت: به زودی عملیات ساخت بیمارستان مهستان آغاز میشود و تلاشها بر این است تا در اسرع وقت تکمیل و به بهره برداری برسد، تاکنون ۳۰ هزار متر مربع از محل ساخت این بیمارستان واقع در فاز هفت شهر جدید مهستان خاکبرداری شده است.
وی گفت: بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی مهستان با هدف توسعه زیرساختهای درمانی استان البرز و افزایش ظرفیت تختهای بیمارستانی طراحی شده و نقش مهمی در ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی برای جمعیت رو به رشد منطقه خواهد داشت. این طرح در سازمان برنامه و بودجه کشور مورد تصویب قرار گرفته و موفق به اخذ ماده ۲۳ شده است.
وی اظهار کرد: به این ترتیب طرح دارای ردیف بودجهای مشخص و اعتبار پایدار است که زمینه را برای تسریع در اجرای آن فراهم میکند. احداث این بیمارستان به عنوان یکی از طرح های مهم حوزه سلامت در استان البرز، میتواند ضمن کاهش بار مراجعات به مراکز درمانی کرج، دسترسی آسانتر مردم منطقه به خدمات تخصصی و فوقتخصصی پزشکی را فراهم سازد.