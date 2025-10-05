ارائه آموزش های خود مراقبتی به ۱۷۵ هزار سالمند البرزی
۱۷۵ هزار سالمند البرزی در زمینه بهبود شیوه زندگی و خود مراقبتی در یک سال اخیر در مناطق شهری و روستایی استان آموزش دیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛
معصومه جودکی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: در یک سال گذشته، بیش از ۱۷۵ هزار سالمند آموزشهای عمومی بهبود شیوه زندگی را دریافت کردند. همچنین در حوزههای تخصصیتر، ۱۲۵ هزار نفر در زمینه پیشگیری از سقوط و حوادث و حدود ۱۱۰ هزار نفر در حوزه سلامت روان و زندگی شاداب تحت آموزش قرار گرفتهاند.
وی به مراقبتهای ویژه در منزل اشاره کرد و گفت: در همین مدت، ۴۳۷ سالمند ناتوان در منازل شهری و ۶۹۴ نفر در منازل روستایی تحت مراقبت ویژه قرار گرفتند. همچنین خدمات بهداشتی لازم به ۸۶ سالمند ساکن در مناطق صعبالعبور نیز ارائه شده است.
جودکی با تأکید بر اهمیت غربالگری و تشخیص زودهنگام سرطان برای نجات جان سالمندان، آمار این بخش را نیز اعلام کرد و اظهار داشت: طی یک سال اخیر، بیش از ۲ هزار سالمند مورد غربالگری سرطان روده بزرگ قرار گرفتند و همچنین بیش از ۲۱ هزار زن سالمند در گروه سنی ۶۰ تا ۶۹ سال، غربالگری سرطان پستان شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: استمرار این برنامههای آموزشی، مراقبتی و غربالگری، تضمینکننده این است که سالمندان استان البرز بتوانند دوره سالمندی خود را با سلامت و شادابی سپری کرده و همچنان نقش فعال خود را در خانواده و جامعه حفظ کنند.