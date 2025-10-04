نشست هیئت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق در منطقه آزاد اروند به منظور گسترش و توسعه همکاری‌های دو جانبه‌ی تجاری و بازرگانی در مرز شلمچه برگزار شد.

بررسی توسعه همکاری تجاری و بازرگانی دو کشور ایران و عراق در مرز شلمچه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، محمدرضا موالی زاده استاندار خوزستان در این نشست گفت:اوج همدلی مردم دو کشور ایران و عراق را در ایام اربعین حسینی شاهد هستیم.

او افزود: این همراهی را همچنین در روز‌های حمله‌ی رژیم صهیونیستی به کشورمان نیز شاهد بودیم که هیچگاه این همبستگی عمیق را فراموش نخواهیم کرد.

استاندار خوزستان ادامه داد: طرح‌هایی وجود دارد که تمرکز بر آن نقش موثری بر روابط دو کشور خواهد داشت مانند لایروبی اروند رود که بازگشایی این مسیر آبی نقش موثری در رفت و آمد کشتی‌ها و رونق منطقه خواهد داشت.

موالی زاده افزود: یکی از طرح‌های راهبردی ما خط ریلی شلمچه بصره است که ما به تعهدات خود در زمینه مین روبی و ساخت پل جزیره سندباد بصره عمل کرده‌ایم و احداث خط آهن در کشور عراق نیز به یک پیمانکار اسپانیایی واگذار شده که تکمیل هرچه سریعتر آن اثر بخشی زیادی خواهد داشت.

او گفت: وجود منطقه آزاد اروند یک قابلیت مهم است که به توسعه منطقه کمک بسیاری خواهد کرد و مبادلات تجاری مرزی بین دو منطقه آزاد اروند و بصره عراق می‌تواند با توجه به مبادلات تجاری در مرز شلمچه رونق بیشتری بگیرد.

استاندار خوزستان گفت: ایجاد بازارچه مرزی مشترک در مرز شلمچه از نقاطی ست که می‌تواند به عنوان یک طرح راهبردی بر آن متمرکز شد.

موالی زاده گفت: استان خوزستان به عنوان قطب رشد و توسعه به تراز‌های بالایی دست یافته است مانند تولید انواع محصولات کشاورزی و صنعتی با کیفیت و تراز استاندارد‌های بین المللی، وجود مراکز متعدد گردشگری و همچنین گردشگری سلامت در آبادان و خرمشهر این امکان فراهم شده است.

او افزود: امیدواریم همکاری‌های گسترده میان دو کشور موجب توسعه و رونق بیش از پیش شود.

عمر الوائلی مدیرکل گمرکات عراق هم با بیان اینکه برگزاری اینگونه جلسات در تعمیق روابط دو کشور و حل چالش‌ها موثر خواهد بود گفت: در جمهوری عراق انتظار داریم تنها به تبادلات تجاری بسنده نشود و چالش‌ها را برطرف کنیم تا مرز‌هایی نمونه داشته باشیم در دو کشور که منجر به رونق بیشتر خواهد شد.

او ادامه داد: ۲۵ بند توافق شده در وزارت کشور و به محض بازگشت به عراق بند‌های این توافق نامه که یکی از آنها خط ریلی شلمچه بصره در حال انجام است.

محمود بدران رئیس مجلس استانداری بصره نیز گفت: سیاست عراق در حسن همجواری ثابت است و خواهان افزایش روابط تجاری و اقتصادی هستیم، منطقه در شرایط سختی به سر میبرد و دو کشور ایران و عراق نیز تحت تاثیر هستند که ما خواهان افزایش همکاری‌ها در همه‌ی زمینه‌ها هستیم.

او افزود: بصره دارای شرایط اقتصادی خوبی است و منطقه آزاد اروند می‌تواند در این زمینه همکاری‌ها را گسترش دهد.

او ادامه داد: راه اندازی خط آهن شلمچه بصره اهمیت زیادی دارد و ما همه‌ی تلاش خود را میکنیم تا هرچه سریعتر راه اندازی شود.

رئیس مجلس استانداری بصره گفت: ما در بصره مشکل آب داریم و شوری آب در منطقه حره مشکل ساز شده است.

آل صادق سفیر ایران در عراق نیز در این نشست گفت: روابط سیاسی فرهنگی امنیتی و اجتناعی بین دو کشور بسیار خوب است، اما روابط اقتصادی کمبود‌هایی دارد که نیاز به گسترش بیشتری دارد.

او افزود: حجم مبادلات تجاری ۱۲ میلیارد دلار است که باید به ۲۰۰ میلیارد برسد و شاخص‌های اقتصادی با سرانه ۶ هزار دلار و نرخ تورم ۳/۲ دهم است.

او ادامه داد: عراق با داشتن ۲۲ درصد اراضی قابل کشت اگرچه یک کشور با ظرفیت بالای کشاورزی محسوب می‌شود، اما برای تامین مواد غذایی جمعیت رو به رشد خود علاوه بر ایجاد اشتغال در حوزه‌های خصوصی توسعه بخش کشاورزی آن حیاتی است و ما آماده‌ایم که تجربیات خود را در اختیار شما قرار دهیم.

او گفت: علیرغم مشکلات روابط تجاری رو به رشد است میان دو کشور و اقدامات خوبی در حال انجام است، کیفیت مناسب و قیمت‌های رقابتی کالا‌های ایرانی باعث شده تا استقبال خوبی از سوی عراقی‌ها صورت بگیرد.

سفیر ایران در عراق افزود: نفت و گاز، مسکن انبوه، جاده و پل صنعت گردشگری معادن و زمینه‌های دیگر از اولویت‌های عراق است و برای توسعه آنها تسهیلات فراوانی قرار داده است و در حال حاضر شاهد تبادلات تجاری در ۸ گذرگاه رسمی و مشترک هستیم.