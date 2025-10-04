به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهرضا گفت: این واحد خدماتی بزرگ فعال شهرستان، با حکم دادگاه، ملزم به احداث و راه‌اندازی تصفیه‌خانه صنعتی برای مدیریت پساب‌های خود شد.

رمضان قبادپور ادامه داد: این واحد که به دلیل تخلیه غیرمجاز و مستمر پساب‌های صنعتی بدون رعایت استاندارد‌های زیست‌محیطی، محکوم شده و موظف است حداکثر ظرف مدت یک سال سیستم تصفیه‌خانه صنعتی خود را با ظرفیت و تکنولوژی مورد تأیید سازمان محیط زیست، احداث و به بهره‌برداری برساند.