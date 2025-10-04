پخش زنده
یکی از واحدهای خدماتی بزرگ فعال در شهرضا، با حکم دادگاه ملزم به احداث تصفیهخانه صنعتی برای مدیریت پسابهای خود شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهرضا گفت: این واحد خدماتی بزرگ فعال شهرستان، با حکم دادگاه، ملزم به احداث و راهاندازی تصفیهخانه صنعتی برای مدیریت پسابهای خود شد.
رمضان قبادپور ادامه داد: این واحد که به دلیل تخلیه غیرمجاز و مستمر پسابهای صنعتی بدون رعایت استانداردهای زیستمحیطی، محکوم شده و موظف است حداکثر ظرف مدت یک سال سیستم تصفیهخانه صنعتی خود را با ظرفیت و تکنولوژی مورد تأیید سازمان محیط زیست، احداث و به بهرهبرداری برساند.