برگزاری جشن «غنچهها» ویژه نوآموزان پیش دبستانی در بوشهر
جشن «غنچهها» ویژه نوآموزان پیش دبستانی امروز در ۵۶۲ کودکستان استان بوشهر همزمان با سراسر کشور برگزار شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، مدیر کل آموزش و پرورش استان بوشهر در آئین جشن غنچهها در بوشهر گفت: ۱۵ هزار نوآموز امروز جشن غنچهها را در ۵۶۲ کودکستان و مرکز پیش دبستانی برگزار کردند.
غلامرضا دانشفر افزود: ۳۷۸ کودکستان در شهرها و ۱۷۸ کودکستان در محدوده روستاها واقع شدهاند.
وی ادامه داد: از این ۱۵ هزار نوآموز ۷ هزار و ۸۰۰ نفر پسر و بقیه دختر هستند.
مدیر کل آموزش و پرورش استان بوشهر با تأکید بر ضرورت ایجاد فضایی شاد و مهارتمحور برای کودکان، افزود: دوره کودکی، طلاییترین مرحله زندگی انسان است که استعدادها، رفتارها و نگرشها در همین دوران شکل میگیرد و محتواهای آموزشی با بازی و سرگرمی آموزش داده میشوند.
دانش فر اضافه کر: مربیان سعی خواهند کرد نوآموزان را با نظم و رعایت حقوق دیگران و احترام به قانون آشنا کنند.
آئین جشن غنچهها با حضور مسئولان آموزش و پرورش در کودکستان جورچین بوشهر برگزار شد.