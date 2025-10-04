پخش زنده
هیئت جنبش حماس برای برگزاری نخستین دور مذاکرات آتشبس با مشارکت هیأت آمریکایی، به قاهره سفر میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما و به نقل از پایگاه خبری «القاهره ۲۴»، هیئت حماس امشب وارد قاهره میشود و قرار است در مذاکرات آتشبس با حضور «استیو ویتکاف» فرستاده آمریکا ازسر گرفته شود.
برخی رسانهها نیز گزارش دادند که ویتکاف به همراه «جرد کوشنر» داماد و مشاور ویژه «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا به زودی وارد قاهره میشوند.
منابع صهیونیستی نیز گزارش دادهاند، تیممذاکرهکنندگان رژیم صهیونیستی نیز متشکل از «ران درمر»، وزیر امور راهبردی رژیم صهیونیستی و «گال هیرش»، مسؤول پرونده اسرا و مفقودین دفتر نخستوزیری این رژیم و یک افسر ارشد سازمان اطلاعات امنیت داخلی (شاباک) فردا به قاهره اعزام خواهند شد.
پیشتر، جنبش حماس پس از رایزنیهای داخلی و مشورت با گروههای فلسطینی، جمعه شب با اصول کلی طرح ترامپ برای پایان جنگ در غزه موافقت و اعلام کرده بود که آماده ورود فوری به مذاکرات درباره جزئیات اجرای توافق از طریق واسطهها است.
پس از انتشار پاسخ رسمی حماس، «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا، در شبکه اجتماعی «تروث سوشیال» نوشت: «بر اساس بیانیهای که حماس منتشر کرده، معتقدم آنها آماده صلحی پایدار هستند».
رئیس جمهوری آمریکا ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵ برابر با ۷ مهر ۱۴۰۴ در نشست خبری مشترکی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از طرح ۲۰ بندی خود برای آتشبس در غزه رونمایی کرد. با آنکه طرح ۲۰ بندی ترامپ هدف خود را پایان جنگ غزه و بازسازی این منطقه معرفی میکند، اما مخالفان در سطوح مختلف، از گروههای فلسطینی تا نهادهای حقوق بشری و حتی تحلیلگران غربی، انتقادهای جدی نسبت به این طرح دارند. حماس امشب به قاهره میرود
