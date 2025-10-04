برگزاری نمایشگاه فناوریهای بهروز آتشنشانی در فردیس
شهرستان فردیس در استان البرز میزبان نمایشگاه تخصصی تجهیزات و فناوریهای نوین آتشنشانی بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ در نمایشگاه تخصصی تجهیزات و فناوریهای نوین آتشنشانی انواع مختلف تجهیزات آتشنشانی از جمله ماشینهای آتشنشانی پیشرفته، نردبانهای بلند و سیستمهای نوین اطفاء حریق به نمایش گذاشته شد. بازدیدکنندگان از این فرصت بهرهمند شدند تا با ابزارهایی آشنا شوند که بهطور مستقیم در عملیاتهای نجات و اطفاء حریق استفاده میشوند.
لباسهای ضد حریق، کلاه ایمنی و سایر ابزارهای ایمنی که برای حفاظت آتشنشانان در برابر خطرات شدید حریق طراحی شدهاند، بهطور ویژه در این نمایشگاه به نمایش درآمد. این تجهیزات نقش حیاتی در حفظ سلامت و ایمنی آتشنشانان در زمان انجام عملیاتهای پرخطر ایفا میکنند.