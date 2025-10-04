لباس‌های ضد حریق، کلاه ایمنی و سایر ابزار‌های ایمنی که برای حفاظت آتش‌نشانان در برابر خطرات شدید حریق طراحی شده‌اند، به‌طور ویژه در این نمایشگاه به نمایش درآمد. این تجهیزات نقش حیاتی در حفظ سلامت و ایمنی آتش‌نشانان در زمان انجام عملیات‌های پرخطر ایفا می‌کنند.