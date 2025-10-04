به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نشست هماهنگی بیست و چهارمین دوره رقابت‌های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در بخش بانوان امروز (شنبه ۱۲ مهر) با حضور میثم علیپور و فریدون سلیمیان رئیس و دبیر سازمان لیگ بسکتبال، نصرت جعفریان مدیر اجرایی و نسرین باقری مسئول کمیته مسابقات و داوران بخش بانوان برگزار شد.

در این نشست، نمایندگان ۱۰ تیم حضور داشتند و اینگونه حضور خود را در این فصل از مسابقات قطعی کردند.

بر این اساس، آکادمی بسکتبال سحر مدافع عنوان قهرمانی همراه با گروه بهمن تهران (نایب قهرمان فصل قبل)، نفت آبادان، فراور شریف سبز تهران، ستاد ملی گاز تهران، باتسام مشهد، کاسپین تهران، استقلال تهران، آکادمی بسکتبال نیکا و اصفهان ۱۰ تیم شرکت کننده در این فصل از مسابقات هستند که از ۲ آبان آغاز خواهد شد. پیش از این قرار بود فصل جدید رقابت‌های بسکتبال لیگ برتر بانوان از ۲۵ مهر آغاز شود، اما بنا به درخواست تیم‌های شرکت کننده این زمان به ۲ آبان تغییر کرد.

این تیم‌ها می‌توانند با ۱۶ بازیکن داخلی و ۲ بازیکن خارجی در لیگ برتر شرکت کنند. همچنین تیم‌هایی که به هر دلیل برنامه‌ای برای جذب بازیکن خارجی ندارند، می‌توانند ۲ بازیکن داخلی بیشتر به فهرست نفرات شان اضافه کنند.

در مورد به خدمت گرفتن بازیکن خارجی هم اینگونه تصمیم گیری شد که جذب اولین بازیکن خارجی پیش از شروع نیم فصل دوم و جذب دومین بازیکن خارجی پیش از آغاز مرحله پلی آف انجام شود.

تیم‌های شرکت کننده در لیگ برتر بسکتبال بانوان به صورت رفت و برگشت، دیدار‌های مقدماتی خود را برگزار می‌کنند. در پایان، ۲ تیم انتهایی جدول از رقابت‌ها کنار می‌روند و تیم‌های اول تا هشتم وارد مرحله پلی آف می‌شوند.

در پلی آف اول (یک چهارم)، تیم‌های اول با هشتم، دوم با هفتم، سوم با ششم و چهارم با پنجم به صورت ۲ از ۳، رقابت خواهند داشت. تیم‌های برتر این مرحله وارد مرحله نیمه نهایی می‌شوند که به صورت ۳ از ۵ برگزار خواهد شد. دیدار‌های رده بندی و فینال هم به صورت ۳ از ۵ برگزار می‌شوند.

قرعه کشی بیست و چهارمین دوره رقابت‌های بسکتبال لیگ برتر بانوان امروز در هتل المپیک برگزار می‌شود.